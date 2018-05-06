Прямой эфир

Футбольный клуб «Оренбург» завоевал право сыграть в премьер-лиге

0
Фото: fcorenburg.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Оренбург» после ничьей красноярского «Енисея» с ярославским «Шинником» в матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завоевал право сыграть в премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.

Матч, который состоялся 6 мая в Ярославле, закончился со счетом 2:2, сообщает «РИА Новости».

Перед заключительным туром на счету «Енисея», занимающего третье место в ФНЛ, 78 очков, а у лидирующего «Оренбурга» — 83 балла. Таким образом, оренбургский клуб не опустится ниже второго места, что дает ему право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.

«Оренбург» выбыл из российской премьер-лиги по итогам сезона-2016/17.

5 мая московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и впервые с 2004 года стал чемпионом страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Победитель Кубка России по футболу может не попасть в Лигу Европы
Боярский «изменил» любимому футбольному клубу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017