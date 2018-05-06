Футбольный клуб «Оренбург» завоевал право сыграть в премьер-лиге

«Оренбург» после ничьей красноярского «Енисея» с ярославским «Шинником» в матче 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завоевал право сыграть в премьер-лиге (РФПЛ) в следующем сезоне.

Матч, который состоялся 6 мая в Ярославле, закончился со счетом 2:2, сообщает «РИА Новости».

Перед заключительным туром на счету «Енисея», занимающего третье место в ФНЛ, 78 очков, а у лидирующего «Оренбурга» — 83 балла. Таким образом, оренбургский клуб не опустится ниже второго места, что дает ему право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне.

«Оренбург» выбыл из российской премьер-лиги по итогам сезона-2016/17.

5 мая московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и впервые с 2004 года стал чемпионом страны.