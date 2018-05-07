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Зидан рассказал о повреждении Роналду во время игры с «Барселоной»

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что нападающий команды Криштиану Роналду получил травму во время игры с «Барселоной». Об этом в понедельник, 7 мая, сообщил El Chiringuito TV.

«Думаю, что травма не окажется серьезной. Завтра он пройдет медобследование», — цитирует его РЕН ТВ.

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в воскресенье, 6 мая.

21 мая стало известно, что португальский нападающий Криштиану Роналду согласился подписать до чемпионата мира новый контракт с мадридским футбольным клубом «Реал» после увеличения зарплаты на €9 млн.

Переговоры велись несколько месяцев, и первоначально клуб готов был увеличить зарплату Роналду, но на определенных условиях, например достижений клуба в Лиге чемпионов, но Роналду отверг их.

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