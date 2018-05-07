Человек погиб в результате взрыва гранаты в жилом доме в Ставрополе

Человек погиб в результате взрыва в подъезде одного из жилых домов в Ставрополе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, причиной взрыва стал взрыв гранаты между 8-м и 9-м этажами многоквартирного дома, расположенного на улице Шпаковской.

Пожарные прибыли на место ЧП по экстренному вызову, однако возгорания в подъезде не произошло.

После взрыва из соображений безопасности были эвакуированы две школы, расположенные в непосредственной близости от дома, где произошел взрыв.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия, передает НСН.