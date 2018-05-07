Зараженная рыба появилась в реках Красноярского края

В реках Красноярского края появилась зараженная паразитами рыба. С подобным предупреждением выступил региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что описторхозом можно заразиться, если употребить в пищу малосоленую рыбу карповых пород. Речь идет о леще, лине, язе, плотве и сороге, которые выловлены в реке Чулым и ее притоках, входящих в Обь-Иртышский водный бассейн. Заражены могут быть щука, окунь, судак, ерш и налим, которые водятся в районе Красноярска, Дивногорска и Минусинска.

Как отмечает Сибирское агентство новостей, кишечные гельминты попадают в организм при употреблении термически необработанной речной рыбы. Ее необходимо отваривать в течение 15 минут с момента закипания, жарить на протяжении 20 минут, а солить не менее 14 дней. Специалисты также призывают не покупать рыбу у частных лиц и на несанкционированных ранках.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что на Сахалине в моллюсках были найдены опасные микробы.