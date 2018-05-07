Прямой эфир

Зараженная рыба появилась в реках Красноярского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В реках Красноярского края появилась зараженная паразитами рыба. С подобным предупреждением выступил региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что описторхозом можно заразиться, если употребить в пищу малосоленую рыбу карповых пород. Речь идет о леще, лине, язе, плотве и сороге, которые выловлены в реке Чулым и ее притоках, входящих в Обь-Иртышский водный бассейн. Заражены могут быть щука, окунь, судак, ерш и налим, которые водятся в районе Красноярска, Дивногорска и Минусинска.

Как отмечает Сибирское  агентство новостей, кишечные гельминты попадают в организм при употреблении термически необработанной речной рыбы. Ее необходимо отваривать в течение 15 минут с момента закипания, жарить на протяжении 20 минут, а солить не менее 14 дней. Специалисты также призывают не покупать рыбу у частных лиц и на несанкционированных ранках.

Портал iz.ru в марте сообщал о том, что на Сахалине в моллюсках были найдены опасные микробы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кишечную палочку нашли в 30% роллов Петербурга
Ученые считают, что токсичные водоросли в Балтийском море пока не опасны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017