Опасные микробы найдены в моллюсках на Сахалине

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория обнаружила опасные бактерии в живых моллюсках. Вес зараженной продукции составляет около 1 т.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, мониторинг проводился в пункте пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска. Пробы были отобраны в партии живого моллюска, которая направлялась в Москву. Выяснилось, что санитарно-эпидемиологическим требованиям не соответствует 940 кг моллюсков.

Специалисты считают, что бактерии могли попасть в продукцию из воды и почвы. При вакуумной упаковке продукта создаются благоприятные условиях для размножения бактерий и выработки ими энтеротоксина. Если в организме человека происходит скопление этих микроорганизмов, а иммунитет его понижен, могут возникать острые кишечные инфекции — клостридиозы, пояснили с Россельхознадзоре.

Портал ix.ru в декабре 2017 года сообщал о том, что в 30% роллов в Санкт-Петербурге нашли кишечную палочку. Специалисты отметили, что причина заражения продуктов не связана с качеством рыбы, а кроется в человеческом факторе.