Прямой эфир

Опасные микробы найдены в моллюсках на Сахалине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория обнаружила опасные бактерии в живых моллюсках. Вес зараженной продукции составляет около 1 т.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора, мониторинг проводился в пункте пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска. Пробы были отобраны в партии живого моллюска, которая направлялась в Москву. Выяснилось, что санитарно-эпидемиологическим требованиям не соответствует 940 кг моллюсков.

Специалисты считают, что бактерии могли попасть в продукцию из воды и почвы. При вакуумной упаковке продукта создаются благоприятные условиях для размножения бактерий и выработки ими энтеротоксина. Если в организме человека происходит скопление этих микроорганизмов, а иммунитет его понижен, могут возникать острые кишечные инфекции — клостридиозы, пояснили с Россельхознадзоре.

Портал ix.ru в декабре 2017 года сообщал о том, что в 30% роллов в Санкт-Петербурге нашли кишечную палочку. Специалисты отметили, что причина заражения продуктов не связана с качеством рыбы, а кроется в человеческом факторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гурман из США пожаловался в 911 на мелких моллюсков в ресторане
Рыбы и моллюсков вырастили на треть больше
Рыбы и моллюсков вырастили на треть больше
В России отмечается бум аквакультурных производств

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017