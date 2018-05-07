Умер французский режиссер Пьер Риссьен

Французский режиссер и продюсер Пьер Риссьен умер на 81-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

В последние несколько лет он страдал от многочисленных недугов, но продолжал работать.

Незадолго до смерти он готовился к участию в Каннском кинофестивале с отреставрированной версией своей ленты 1982 года Cinq et la peau.

Пьер Риссьен влюбился в кино еще в молодости. Он снял несколько короткометражек, с которыми буквально ворвался в отрасль, и получил место помощника режиссера Жан-Люка-Годара в фильме «На последнем дыхании» 1960 года.

Впоследствии Риссьен больше прославился своей продюсерской, чем режиссерской работой, и занимался поиском талантов. Художник помог завоевать славу таким режиссерам, как Клинт Иствуд, Мартин Скорсезе, Джейн Кэмпион, Сидни Поллак.

Впервые на Каннском кинофестивале продюсер появился в середине 1960-х и выделялся на красной дорожке своей внушительной фигурой и презрением к дресс-коду: вместо официальных костюмов он надевал футболки, купленные в путешествиях.