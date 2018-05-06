Режиссер Юрий Томошевский погиб на гастролях

Главный режиссер Государственной филармонии Петербурга для детей и юношества Юрий Томошевский погиб 5 мая во время гастролей в Германии. Заслуженному деятелю искусств РФ был 61 год, сообщает телеканал «78».

«Он был на гастролях в Германии. Что-то случилось: то ли споткнулся, то ли упал. Несчастный случай. Ничего не предвещало», — рассказала его помощница Софья Козич.

О месте и дате похорон режиссера будет объявлено позже.

Юрий Томошевский родился в 1956 году в Пятигорске, окончил актерский факультет московского ГИТИСа, а затем служил в Большом драматическом театре в Ленинграде. В 1987 году при поддержке Г.А. Товстоногова открыл театр-студию «Приют комедианта».

В 2005 году возглавил Государственную филармонию Санкт-Петербурга для детей и юношества. Кроме этого, он возглавлял «Романтический театр», создателем которого являлся.