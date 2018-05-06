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Умер бывший директор «Машины времени»

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Музыкант и руководитель групп «Воскресение» и «Машина времени» Владимир Сапунов умер в ночь на 6 мая, сообщил пресс-секретарь коллектива Антон Чернин.

Прагматик и поэт
Умер бывший директор «Машины времени» Владимир Сапунов

«Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Всё это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», — приводит слова Чернина РБК.

Он добавил, что Сапунов перестал руководить «Машиной времени» в конце 2017 года, но остался участником группы.

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В 70-х годах он начал сочинять песни, а затем занялся поэзией. 

В начале 1990-х Сапунов работал на радио «Максимум», а директором «Воскресения» стал в 1993 году. Годом позже взял на себя руководство «Машиной времени».  

В 2009 году предложил свою песню «На паре крыл» для альбома «Машины времени» под названием «Машины не парковать», которая была написана еще в 1976 году .В 2014 году Сапунов выпустил собственный альбом «Бег in the USSR».

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