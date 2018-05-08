Абонент недоступен

Двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка Олимпийских игр Евгения Медведева рассталась со своей наставницей Этери Тутберидзе. Знаменитый специалист, воспитавшая помимо 18-летней спортсменки еще двух олимпийских чемпионок, Юлию Липницкую и Алину Загитову, сообщила, что ее теперь уже бывшая подопечная в последние недели не выходила на связь, игнорируя звонки и СМС-сообщения. Таким образом, по словам тренера, подтвердились ее опасения месячной давности о распаде триумфального тандема.

Слухи о предстоящем уходе воспитанницы нагнетались давно, говорит Этери Тутберидзе.

— Я к этому моменту уже писала Жене — ни ответов на СМС, ни ответов на мои звонки не было, — рассказала тренер серебряной медалистки Олимпиады в Пхёнчхане. — Посмотрев новости, я поняла, что Женя от нас ушла. Считаю, что должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает некие условия или не отвечает на СМС и звонки, наверное, неизбежно. Спортсмен проявляет нежелание [сотрудничать].

Работать в группе Этери Тутберидзе Евгения Медведева начала в восьмилетнем возрасте. Под ее началом она выиграла два чемпионата мира (Бостон-2016 и Хельсинки-2017), став главной звездой женского одиночного фигурного катания. К моменту второго чемпионства в группе ее тренера доросла до взрослого уровня Алина Загитова, которая в конце 2016 года в 14 лет стала серебряным призером чемпионата России. На международном уровне она дебютировала в прошедшем олимпийском сезоне и сразу выиграла чемпионат Европы в Москве, а затем Игры в Пхёнчхане. В ноябре Евгения Медведева получила травму, из-за которой пропустила два месяца, восстановившись лишь к континентальному первенству. Там она стала второй, а спустя месяц на Играх в Корее не смогла одолеть более молодую воспитанницу Этери Тутберидзе. При этом обе фигуристки принесли России серебро в командном первенстве Олимпиады.

— Когда работаешь с двумя лучшими в мире спортсменами, всегда сложно избежать подобных ситуаций, — заявил «Известиям» заслуженный тренер СССР и России Виктор Кудрявцев. — Физически и эмоционально очень тяжело уделить достаточное внимание обеим подопечным сразу. Особенно когда у тебя под боком еще ряд талантливых девочек — вроде той же Саши Трусовой. К сожалению, такова жизнь. Две претендентки на золото Олимпийских игр и чемпионатов мира — слишком высокий уровень амбиций и нагрузок как физических, так и психологических, чтобы всё прошло гладко.

Евгения Медведева долго не делала публичных заявлений об уходе от Этери Тутберидзе. 7 мая на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР) появилось объявление о расставании спортсменки с тренером.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Этери Тутберидзе

«Хочу поблагодарить Этери Тутберидзе и весь тренерский штаб за долгую, плодотворную, порой очень сложную работу. За огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку. Эти люди дали мне жизнь в фигурном катании и привели к таким высоким результатам, которыми я по праву могу гордиться. Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера. Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне,» — сказано в обращении спортсменки.

— Было бы неправильно говорить и выдумывать какие-то вещи до того, как высказалась сама Женя, — заявил «Известиям» почетный президент ФФКР Валентин Писеев. — На протяжении последних недель всё это обрастало разными слухами, но только спортсмен и тренер могут точно сказать, что произошло. Ситуация очень противоречивая.

Стоит отметить, после Олимпиады в Сочи отказалась продолжать сотрудничество с тренером и Юлия Липницкая, выигравшая под началом Этери Тутберидзе золото Игр в командном первенстве. Однако без ее помощи добиться успеха спортсменке не удалось, и в августе прошлого года она завершила карьеру в возрасте 19 лет.

Брайан Орсер, под руководством которого будет тренироваться Евгения Медведева, является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 1984 и 1988 годов. В качестве тренера он привел к олимпийскому золоту кореянку Ким Ен А (Ванкувер-2010) и японца Юдзуру Ханю (Сочи-2014, Пхёнчхан-2018).

— В любом случае списывать Медведеву со счетов нет смысла — талант и характер у нее такой, что она способна преуспеть и в новом олимпийском цикле, — отметил Виктор Кудрявцев. — Конечно, многое будет зависеть от того, как пойдет работа с новым тренером, найдут ли они общий язык — это всегда тонкий момент. Не говоря о том, как будет построен тренировочный процесс и какую программу они с Орсером выберут, если подтвердится информация о переходе Жени к канадцу. Здесь главное, чтобы ФФКР удалось сохранить Медведеву для российского спорта. Я надеюсь, ни о какой смене гражданства речи идти не будет. Понятно, что это выбор самого спортсмена, его жизнь и карьера, но будет очень обидно потерять такого мастера.

В марте на юниорском чемпионате мира в Софии вызвало ажиотаж выступление еще одной воспитанницы Этери Тутберидзе — 13-летней Александры Трусовой. Она стала первой по итогам короткой программы, а в произвольной чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, набрав рекордные 92,35 балла за технику. Еще недавно исполнение таких элементов казалось невозможным даже во взрослом возрасте, но, начиная с Алины Загитовой, юные воспитанницы Этери Тутберидзе стали максимально усложнять свои программы и успешно их выполнять.

— У Тутберидзе всё тоже будет в порядке — она уже доказала способность воспитывать чемпионов из любой талантливой девочки, — подчеркнул Виктор Кудрявцев. — Думаю, у тех же Загитовой и Трусовой впереди большое будущее. Поэтому делать трагедии из расставания с Медведевой не стоит. Нужно просто пожелать всем сторонам успехов, чтобы они продолжали радовать поклонников фигурного катания со всего мира в будущем.

В мировом первенстве в Милане, состоявшемся сразу после Игр в Корее, Евгения Медведева не принимала участия из-за рецидива ноябрьской травмы, а Алина Загитова из-за падения в произвольной программе осталась без медалей. Новый, постолимпийский сезон в фигурном катании начнется в сентябре. Ближайший чемпионат Европы пройдет в январе в Минске. А в марте 2019 года японский город Сайтама примет у себя чемпионат мира.

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