Постолимпийский прокат

Сегодня в Милане стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Это турнир станет первым крупным соревнованием после зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Зрители смогут снова увидеть героев Игр в Корее. Впрочем, часть из них решила пропустить предстоящее мировое первенство — шанс заявить о себе получат вторые номера сборных.

К разочарованию публики, в самой популярной дисциплине — женском одиночном катании — не случится повторения олимпийского противостояния россиянок Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Последствия зимней травмы вынудили Евгению отказаться от поездки в Милан. Таким образом, главной фавориткой первенства становится 15-летняя Алина Загитова, выигравшая золото в Корее. Также Россию на чемпионате представят участница последней Олимпиады Мария Сотскова и дебютантка ЧМ Станислава Константинова, ставшая четвертой на недавнем юниорском чемпионате мира в Софии. 17-летняя спортсменка была включена в состав в последний момент, когда Федерации фигурного катания России (ФФКР) пришлось искать замену Евгении Медведевой.

— Не думаю, что Загитова будет биться за рекорды, — заявил «Известиям» именитый тренер Виктор Кудрявцев. — Пик ее спортивной формы пришелся на Олимпийские игры. В результате блестящей работы тренерского состава во главе с Этери Тутберидзе Алина показала своё лучшее катание именно тогда, когда это было нужно. А сейчас ей надо просто спокойно исполнить свою программу, не допустить ошибок и без лишних нервов взять своё. Возможно, это будет не такое блестящее выступление, как в Корее, но зрители получат качественный «десерт» после Олимпиады.

В парном катании основные надежды россиян возлагаются на бронзовых призеров прошлогоднего ЧМ, победителей двух последних чемпионатов Европы и серебряных призёров минувшей Олимпиады в командном первенстве Евгению Тарасову и Владимира Морозова. В личных соревнованиях в Корее они стали четвертыми, уступив бронзу канадцам Меган Дюамель и Эрику Рэдфорду.

— Не скажу, что Тарасова и Морозов обязаны попадать в призеры, но у них для этого всё есть, — отметил в беседе с «Известиями» почетный президент ФФКР Валентин Писеев. — Если они стабильно прокатают обе программы, то побороться за медали смогут. Тем более, сейчас в Милане не будет канадской и китайской пар, ставших призерами Олимпиады. Фаворитами я бы назвал пару олимпийских чемпионов — Алёну Савченко и Бруно Массо из Германии. Но Женя с Володей могут побороться за серебро и бронзу, если смогут избежать ошибок, которые сгубили их в Корее. Тогда падение Тарасовой лишило их шансов на бронзу. На золото наша пара может претендовать только при идеальном прокате и череде недочетов Савченко и Массо. Если же Алёна и Бруно выступят так же, как на Олимпиаде, победа однозначно будет за ними – сейчас это безоговорочно сильнейшая пара в мире.

В танцах на льду любители фигурного катания могут рассчитывать на удачное выступление Александры Степановой и Ивана Букина. Они не попали на Олимпиаду, из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения причин не стал вносить российского фигуриста в число приглашенных спортсменов. В отсутствие Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, взявших паузу в карьере после Игр в Корее, Александра и Иван станут лидерами нашей команды в Милане.

— Степанова и Букин — очень интересная и перспективная пара с хорошими возможностями, — продолжил Валентин Писеев. — Думаю, в Милане они заявят о себе. Тем более, они будут нашими первыми номерами в танцах на льду. И сейчас самое время показать себя с самой лучшей стороны. Не знаю, держат ли Степанова и Букин в голове историю с неприглашением на Олимпиаду. Возможно, это станет для них дополнительной мотивацией. Но даже несмотря на это, перспективы у пары очень хорошие — в Милане они способны войти в число лучших.

В мужском одиночном катании Россию представят серебряный призер январского чемпионата Европы в Москве Дмитрий Алиев и бронзовый призер двух последних континентальных первенств Михаил Коляда. 18-летний Дмитрий Алиев неожиданно стал пятым на Олимпиаде, что вполне можно назвать успехом для фигуриста, проводящего дебютный сезон на высшем уровне. А вот Михаил Коляда, напротив, стал одним из главных разочарований Игр, которые были провалены им из-за нескольких досадных падений.

— Алиев может бороться за медали. Тем более в Милане не будет Юдзуру Ханю, олимпийского чемпиона из Японии, — подчеркнул Виктор Кудрявцев. — Прогресс Димы в этом сезоне очевиден: питерская школа мужского одиночного катания вновь приносит свои плоды. Его тренер Евгений Рукавицын уже сказал, что они усложнят программу на ЧМ. Если удастся избежать ошибок, Алиев способен на многое. А Коляда просто должен спокойно откатать свою программу и не пытаться прыгнуть выше головы. Сейчас ему необходимо забыть о неудачах на Олимпиаде.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 21 по 24 марта.

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