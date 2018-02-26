Загитова отреагировала на критику своего выступления на Играх-2018

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова отреагировала на критику по факту своей произвольной программы, которую высказала американская спортсменка Эшли Вагнер.

Российская фигуристка в эксклюзивном интервью RT рассказала, что она с удовольствием бы посмотрела на то, как американская спортсменка выступит с идентичной программой, но не стала бы комментировать выступление коллеги.

Также олимпийская чемпионка отметила, что критика лишь подстегнула ее к дальнейшим действиям, чтобы доказать, что Вагнер не права. Однако, по словам Алины Загитовой, доказать что-то «таким людям» невозможно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль в женском одиночном катании на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, рассказала, что ее мечтой является собака породы акита–ину из фильма «Хатико».