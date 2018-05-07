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Путин 5 июня посетит Австрию

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин планирует 5 июня посетить Австрию с официальным визитом. О планах главы государства сообщил его помощник Юрий Ушаков.

«В Австрию едем 5 июня, президент поедет, будет визит», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

В Австрии в декабре 2017 года сменилось правительство. Его возглавил 31-летний Себастьян Курц, став самым молодым главой кабинета министров в Европе. После своего избрания политик дал несколько интервью, в которых высказал собственные взгляды на будущее Европы. В частности, канцлер поддержал поэтапное снятие санкций с России. Кроме того, Вена отказалась высылать из страны российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», объяснив это хорошими отношениями с Москвой.

Владимир Путин уже встречался с новым федеральным канцлером Австрии в феврале. Стороны обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.

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