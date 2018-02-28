Российские инвестиции в экономику Австрии в 2017 году достигли $23 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем.

Он отметил, что за прошлый год товарооборот между странами вырос на 40% и указал на особый характер отношений Вены и Москвы.

«Российские инвестиции в экономику Австрии достигли $23 млрд, австрийские в российскую экономику — $5 млрд», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

Как писал портал iz.ru, Курц на встрече с российским президентом заявил о готовности Австрии способствовать углублению отношений Евросоюза с Россией.

Он отметил, что целью Вены является снижение напряженности между РФ и Европой.