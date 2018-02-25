В Австрии назвали Ялтинский форум мостом между РФ и Европой

Мостом между Российской Федерацией и Европой должен стать Ялтинский международный экономический форум в 2018 году, заявил экс-руководитель правительства австрийской федеральной земли Каринтия Герхард Дёрфлер.

Об этом политик заявил в Вене в ходе презентации инвестиционного потенциала республики Крым и экономических возможностей предстоящего ЯМЭФ-2018.

«Я надеюсь, что этот форум станет мостом между Россией и Европой, и что Австрия станет этим маленьким мостом», — цитирует Дёрфлера «РИА Новости». «Санкции надо оставить во вчерашнем дне, а после необходимо смотреть в будущее», — добавил он.

В январе в Европарламенте впервые был презентован экономический потенциал Крыма.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере.