В Европарламенте впервые презентован экономический потенциал Крыма

В Европарламенте (ЕП) впервые представили экономический потенциал Крыма. На конференции «Европейский союз и регионы России» транслировали видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, который из-за санкций не смог посетить мероприятие лично.

«Надеюсь, что европейские политики будут еще чаще посещать полуостров, чтобы убедиться собственными глазами в том, что нет никакой «аннексии» и «оккупации» Крыма. Нам нечего скрывать», — заявил «Известиям» глава Крыма.

На конференции также был презентован потенциал Ялтинского форума (ЯМЭФ). Сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров в своем видеообращении отметил, что мероприятие в этом году соберет представителей более 60 стран мира. Он выразил надежду на то, что укрепление деловых связей между бизнесменами из стран Евросоюза и РФ послужит «толчком для отмены антироссийских санкций».

Главный организатор мероприятия, депутат ЕП от Чехии Яромир Кохличек заявил «Известиям», что многие жители стран Евросоюза поддерживают отмену антироссийских санкций и выступают за «создание единой Европы — от Лиссабона до Владивостока».

Конференция «Европейский союз и регионы России» состоялась 23 января в главном здании Европарламента в Брюсселе.

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Крым прошел в Европарламент