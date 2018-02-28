Австрия готова углубить отношения с Россией

Австрия готова углубить двусторонние отношения Евросоюза с Россией. С таким заявлением выступил федеральный канцлер страны Себастьян Курц на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я рад буду обсудить двусторонние отношения с вами, а также углубить их, и отношения Евросоюза с Россией и международные вопросы», — приводит «РИА Новости» слова Курца.

Канцлер отметил, что целью Вены является снижение напряженности между Россией и Евросоюзом.

Курц также подчеркнул, что в ходе визита в РФ планирует призвать Москву к тому, чтобы она «внесла вклад в облегчение страданий людей в Сирии и на востоке Украины».

Себастьян Курц был назначен федеральным канцлером Австрии после победы его партии на парламентских выборах, прошедших в декабре 2017 года. Визит в Россию стал первым для политика вне пределов ЕС. Ранее он посещал Москву, будучи министром иностранных дел Австрии.