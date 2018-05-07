Каррера прокомментировал слухи о своем уходе из «Спартака» в «Ювентус»

Главный тренер футбольного «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал сообщения СМИ о своем согласии покинуть красно-белых и возглавить туринский «Ювентус».

По словам 54-летнего специалиста, его устраивает работа с москвичами.

«Я прочитал очень много статей в СМИ, но правдой является только одно: в «Спартаке» я чувствую себя как дома. Мой контракт действует еще один год, и я хочу продолжить тренировать и побеждать вместе со «Спартаком», — написал Каррера в Instagram.

Как отмечает «Газета.ру», итальянец тренирует «Спартак» с августа 2016 года. Под его руководством красно-белые завоевали чемпионский титул в сезоне 2016/17 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Тогда же «Спартак» выиграл Суперкубок России.

5 мая сообщалось, что после победы над «Ростовом» в 29-м туре РФПЛ красно-белые гарантировали себе место в Лиге чемпионов. Сейчас «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице.