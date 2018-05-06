«Спартак» обеспечил себе место в Лиге чемпионов

Московский футбольный клуб «Спартак» после победы над «Ростовом» в 29-м туре РФПЛ обеспечил себе место в Лиге чемпионов.

Матч прошел 5 мая на столичном стадионе «Открытие Арена» и завершился со счетом 2:0. Голы в ворота соперника забили Лоренсо Мельгарехо (79-я минута) и Квинси Промес (84-я минута).

«Красно-белые» набрали 56 очков. Сейчас команда продолжает удерживать вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. Победа над «Ростовом» позволяет команде не опуститься ниже третьего места. Таким образом «Спартак» обеспечил себе медали сезона и участие в Лиге чемпионов – 2018/2019.

«Ростов» находится на 12-й строчке турнирной таблицы с 34 очками.

Ранее, в субботу, 5 мая, московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» и досрочно, впервые с 2004 года, стал чемпионом страны.

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