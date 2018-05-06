СМИ узнали о согласии Карреры возглавить «Ювентус»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера согласился стать наставником туринского «Ювентуса» вместо Массимилиано Аллегри, сообщает «Советский спорт».

Переговоры с Каррерой уже ведутся. Он может покинуть красно-белых уже по окончании сезона в случае, если Аллегри примет решение об уходе.

Под руководством итальянца «Спартак» в 2017 году стал чемпионом России.

5 мая московский клуб после победы над «Ростовом» в 29-м туре РФПЛ обеспечил себе место в Лиге чемпионов.

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