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СМИ узнали о согласии Карреры возглавить «Ювентус»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера согласился стать наставником туринского «Ювентуса» вместо Массимилиано Аллегри, сообщает «Советский спорт».

Чемпионская подножка «Спартаку»
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Переговоры с Каррерой уже ведутся. Он может покинуть красно-белых уже по окончании сезона в случае, если  Аллегри примет решение об уходе

Под руководством итальянца «Спартак» в 2017 году  стал чемпионом России.

5 мая московский клуб после победы над «Ростовом» в 29-м туре РФПЛ обеспечил себе место в Лиге чемпионов

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