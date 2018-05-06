«Евровидение-2018» официально стартует в Лиссабоне

В Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, официально стартует песенный конкурс «Евровидение». Церемония открытия пройдет в Музее искусства, архитектуры и технологии.

Соревнование пройдет под девизом All Aboard!, что означает «Все на борт!», а его главной темой стал океан.

Португалия получила право провести конкурс после победы в 2017 году. Тогда Сальвадор Собрал исполнил песню Amar pelos dois на родном языке.

В этом году на сцену «Евровидения» выйдут 43 артиста и коллектива. Фаворитом конкурса букмекеры называют участницу из Израиля Нетту Барзилай. Россию на соревновании представит Юлия Самойлова с песней I won't break.