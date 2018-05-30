Право на звонок

Реформа самых закрытых социальных учреждений России споткнулась о двойственное толкование законодательства. Минтруд вначале разослал в регионы письмо, из которого следует, что в отдельных случаях жильцам психоневрологических интернатов можно запрещать пользоваться собственной одеждой, говорить по телефону и принимать посетителей. После встречи с общественниками ведомство документ отозвало. Треть обитателей ПНИ дееспособны, это в основном одинокие старики и выпускники детских домов для инвалидов, их права часто нарушаются, говорят эксперты.

В интернат без права переписки

Письмо «Информация в целях профилактики и недопущения нарушения прав и ограничения свобод...» (есть в распоряжении «Известий») жильцов ПНИ за подписью первого замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко было направлено в регионы в конце апреля. В нем указано, что обитатели интернатов имеют право на «уважительное и гуманное отношение», помощь адвоката или законного представителя. Но по рекомендации лечащего врача «в интересах здоровья или безопасности пациентов и других лиц» допускается ограничение права пользоваться телефоном, вести переписку без цензуры, получать и отправлять посылки, принимать посетителей, носить собственную одежду, иметь предметы первой необходимости.

Этот документ вызвал критику со стороны экспертного сообщества и общественных организаций. Директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова в письме (есть у «Известий») на имя главы Минтруда заявила, что упомянутые ограничения предусмотрены законом «О психиатрической помощи». Однако распространяются они только на пациентов психиатрических больниц, которыми ПНИ не являются — это организации соцобслуживания. Их работу регламентирует закон «Об основах социального обслуживания граждан». Где говорится, что «поставщики социальных услуг... не вправе ограничивать права, свободы и законные интересы получателей».

Применение к жильцам ПНИ норм, действующих в психиатрических больницах, «приводит к их социальной изоляции», пишет министру Любовь Виноградова.

В определении Конституционного суда от 19 января 2011 года сказано, что человек не может принудительно содержаться в психоневрологическом учреждении. Это допустимо только при госпитализации в психиатрическую больницу по постановлению судьи, сообщила председатель организации инвалидов вследствие психических расстройств и их родственников «Новые возможности» Нелли Левина.

В итоге на совещании у первого замминистра Алексея Вовченко 14 мая было принято решение признать письмо Минтруда недействительным, сказано в протоколе, с которым ознакомились «Известия». Алексей Вовченко поручил также подготовить в Минюст запрос о том, распространяются ли положения закона о психиатрической помощи на интернаты.

В Минюсте сообщили, что пока не получили запрос Минтруда.

Двойное толкование

История с отозванным письмом вскрыла неопределенность в толковании норм, пояснил «Известиям» адвокат Дмитрий Бартенев. В ст. 37 закона «О психиатрической помощи» говорится, что при определенных обстоятельствах могут быть ограничены права пациентов психиатрических стационаров. А в ст. 43 того же закона написано, что проживающие в интернатах пользуются теми же правами, что и пациенты больниц.

— И возникает вопрос: если они пользуются теми же правами, можно ли их ограничить на тех же условиях? Минтруд посчитал, что можно, — отметил эксперт. — Правозащитники объясняли, что такой вывод противоречит и духу, и букве закона. Если люди свободно живут в интернате (у нас не предусмотрено принудительное содержание), как им можно запрещать встречаться с друзьями, читать книги и покупать себе вещи?

В пресс-службе Минтруда «Известиям» подтвердили, что обратились в заинтересованные ведомства по поводу применения закона о психиатрической помощи. В министерстве подчеркнули, что в письме в регионы содержались только положения этого закона.

Отзыв письма не решает проблему массовых нарушений прав граждан в ПНИ, отметил член рабочей группы по реформе интернатов при Минтруде Сергей Колосков. Ведь изначально предполагалось, что документ, который разрабатывался по поручению главы Минтруда, разъяснит директорам: законодательство не допускает ограничения прав людей, которые пользуются услугами ПНИ. Сейчас это происходит повсеместно, поскольку такая практика сложилась в советские времена и действует до сих пор.

Примерно треть людей, живущих в ПНИ, дееспособны. Среди них, к примеру, одинокие старики и инвалиды, которые не выживут без ухода, а также выпускники детских домов-интернатов для инвалидов. Лишать их свободы нет никаких правовых оснований.

— Но и те две трети постояльцев, которых суды признали недееспособными на основании психиатрических диагнозов, не могут быть ограничены в личных правах и свободах, — пояснил Сергей Колосков. — По нормам закона недееспособность подразумевает ограничения в конкретных сферах правоотношений: гражданско-правовые сделки, брак, участие в выборах. Социальное обслуживание, в том числе в стационарной форме, к таким сферам не относится.

На обед — строем

Психолог Мария Сиснева приезжает в один из московских интернатов каждые выходные, чтобы проводить группы психологической поддержки. Чтобы собрать группу, ей надо ходить по закрытым на ключ отделениям и расписываться за каждого человека, которого берет с собой. На обед этих людей водят строем. Дееспособные проживающие менее ограничены, однако и они не могут выйти из интерната, не получив у врача пропуск.

Нужно уточнить законодательство в зависимости от профиля пациента, считает завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович. По его словам, пациента с атрофическим процессом (гибель клеток головного мозга) нет смысла класть в больницу, поскольку это состояние всё равно невозможно изменить. Но в то же время больного нельзя оставить без опеки. Где он находится — в стационаре или ПНИ, не столь важно.

— Если нашему пациенту в связи с болезненным состоянием нужна опека, наверное, в этой ситуации, в соответствии с законом, его можно удержать и не дать ему возможности свободно передвигаться, ведь он, выйдя на улицу, может просто потеряться. Очень хорошо, что этот вопрос сейчас поднят. Любые уточнения законодательства всегда идут на пользу, — считает эксперт.

Сейчас в психоневрологических интернатах живет более 150 тыс. человек. В 2016 году Минтруд объявил о том, что готовится масштабная реформа этих учреждений. Долгосрочная цель — переход от крупных государственных ПНИ с большой скученностью жильцов к малокомплектным домам с достаточным количеством подготовленного персонала.