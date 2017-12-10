Прямой эфир

Названы регионы РФ с самой высокой заболеваемостью шизофренией

0
Фото: Depositphotos/fizkes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидером по заболеваемости шизофренией среди российских регионов является Центральный федеральный округ (ЦФО), сообщает Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

По его данным, в 2016 году в ЦФО на 100 тыс. населения приходилось 370,9 больного шизофренией. За ЦФО идут Уральский (343,2) и Сибирский (343,1) округа. Меньше всего больных шизофренией было зафиксировано на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе (ЮФО) — 288 и 292,2 соответственно, сообщает RT.

При этом, как отмечает медицинская организация, за период 2012–2016 годов число больных шизофренией снизилось с 493,7 до 488,5 тыс. человек (1,1%).

«40% случаев заболеваемости — это генетические и наследственные причины, 60% — связаны с различными внешними обстоятельствами, включая взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями», — рассказал глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Он также отметил, что разницу в числе заболевших в разных регионах объяснить трудно, это является загадкой и для самих медиков. Специалист предположил, что многое может зависеть как от качества жизни населения, так и от качества оказываемой психиатрической помощи.

Напомним, ранее группа ученых из Великобритании нашла способ облегчения симптомов шизофрении. По их мнению, справиться с «голосами в голове» может помочь специально созданный аватар, с которым бы общался пациент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые связали гормональные контрацептивы с риском возникновения рака груди
Роспотребнадзор заявил о двойном росте заболеваемости гепатитом А

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017