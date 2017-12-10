Названы регионы РФ с самой высокой заболеваемостью шизофренией

Лидером по заболеваемости шизофренией среди российских регионов является Центральный федеральный округ (ЦФО), сообщает Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского.

По его данным, в 2016 году в ЦФО на 100 тыс. населения приходилось 370,9 больного шизофренией. За ЦФО идут Уральский (343,2) и Сибирский (343,1) округа. Меньше всего больных шизофренией было зафиксировано на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе (ЮФО) — 288 и 292,2 соответственно, сообщает RT.

При этом, как отмечает медицинская организация, за период 2012–2016 годов число больных шизофренией снизилось с 493,7 до 488,5 тыс. человек (1,1%).

«40% случаев заболеваемости — это генетические и наследственные причины, 60% — связаны с различными внешними обстоятельствами, включая взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями», — рассказал глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В.П. Сербского Борис Казаковцев.

Он также отметил, что разницу в числе заболевших в разных регионах объяснить трудно, это является загадкой и для самих медиков. Специалист предположил, что многое может зависеть как от качества жизни населения, так и от качества оказываемой психиатрической помощи.

Напомним, ранее группа ученых из Великобритании нашла способ облегчения симптомов шизофрении. По их мнению, справиться с «голосами в голове» может помочь специально созданный аватар, с которым бы общался пациент.