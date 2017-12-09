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Ученые связали гормональные контрацептивы с риском возникновения рака груди

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Фото: Global Look Press/Bernhard Schmerl
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Гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Об этом говорится в исследовании Копенгагенского университета, которое опубликовано в журнале The New England Journal of Medicine.

Ученые собрали данные о почти 2 млн соотечественниц от 15 до 25 лет за период с 1995 года по настоящее время. За этот период среди них было зарегистрировано более 11,5 тыс. случаев рака груди. 

Риск развития рака оказался выше для женщин, которые пользовались гормональными контрацептивами в виде таблеток, подкожных имплантов, пластырей или вагинальных колец, сообщает «Газета.ру».

При этом риск возрастал пропорционально длительности периода использования. В первый год он увеличивался на 9%, если же прошло более 10 лет — на 38%. 

В то же время ученые отметили, что использование оральных контрацептивов связано со снижением риска рака яичников, кишечника и эндометрия.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования Ольге Васильевой и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой не допустить проведения уроков сексуального просвещения в российских школах.

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