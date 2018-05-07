Десять подопечных психинтерната в Биробиджане скончались от пневмонии и ОРВИ

Число подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната в Еврейской автономной области, скончавшихся после вспышки гриппа и ОРВИ, достигло 10. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Заболевших начали массово доставлять в больницы в марте, ОРВИ и пневмония диагностированы у 150 человек. Ранее стало известно о смерти восьми пациентов.

«Всего скончались 10 подопечных интерната. Заключения экспертов есть пока не по всем случаям», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

7 мая прокуратура ЕАО направила следствию материалы проверки по уголовным делам о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые были возбуждены по факту смерти восьми подопечных психоневрологического интерната.

В апреле портал iz.ru писал, что школы и детские сады в ряде регионов России объявили карантин из-за вспышки гриппа.