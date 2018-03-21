WADA подтвердило право России проводить международные турниры

Россия имеет возможность претендовать на проведение международных соревнований. Об этом в среду, 21 марта, заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор.

«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений», — приводит его слова ТАСС.

Тэйлор также заявил, что агентство будет «делать всё», чтобы РФ «не получила соревнования». «Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры», — отметил он.

В 2015 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства и лишено членства в WADA. Последний раз вопрос восстановления российского агентства в правах обсуждался на совете учредителей WADA в Сеуле во главе с Джонатаном Тэйлором в ноябре 2017 года. Тогда международное агентство отказалось восстановить РУСАДА, несмотря на выполнение российской стороной основных требований WADA.

Позже в СМИ появилась информация о том, что текущий статус РУСАДА может помешать России претендовать на проведение международных турниров.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России, который был также дисквалифицирован ранее.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter



