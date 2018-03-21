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WADA подтвердило право России проводить международные турниры

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Россия имеет возможность претендовать на проведение международных соревнований. Об этом в среду, 21 марта, заявил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор. 

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«Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений», — приводит его слова ТАСС

Тэйлор также заявил, что агентство будет «делать всё», чтобы РФ «не получила соревнования». «Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры», — отметил он.

В 2015 году Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства и лишено членства в WADA. Последний раз вопрос восстановления российского агентства в правах обсуждался на совете учредителей WADA в Сеуле во главе с Джонатаном Тэйлором в ноябре 2017 года. Тогда международное агентство отказалось восстановить РУСАДА, несмотря на выполнение российской стороной основных требований WADA.

Позже в СМИ появилась информация о том, что текущий статус РУСАДА может помешать России претендовать на проведение международных турниров. 

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России, который был также дисквалифицирован ранее.

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