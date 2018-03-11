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WADA обсудит вопрос восстановления РУСАДА в правах в марте

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос восстановления членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с 21 по 23 марта во время своего ежегодного симпозиума в Лозанне. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

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«Президент агентства сэр Крейг Риди и гендиректор Оливье Ниггли постоянно находятся в контакте с российскими властями, в том числе с министром спорта, для разрешения вопроса о статусе Российского антидопингового агентства и его соответствия кодексу WADA. Он (вопрос) будет конкретно рассмотрен заинтересованными сторонами во время ежегодного симпозиума агентства в Лозанне (Швейцария) с 21 по 23 марта», –– говорится в сообщении WADA.

В 2015 году РУСАДА было признано несоответствующим кодексу всемирного агентства и лишено членства в WADA.

Последний раз вопрос восстановления российского агентства в правах обсуждался на совете учредителей WADA в Сеуле во главе с Джонатаном Тэйлором.

Тогда международное агентство отказалось восстановить РУСАДА, несмотря на выполнение российской стороной основных требований WADA.

«Создалось впечатление, что решение было принято заранее. Тэйлор выступал пространно и не допускал никакого обсуждения. Мы считаем, что все свои обязательства государство выполнило», –– сказал тогда по итогам обсуждения глава Минспорта РФ Павел Колобков.

Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил в правах Олимпийский комитет России, который был также дисквалифицирован ранее.

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