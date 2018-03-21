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Передвижные фельдшерские пункты будут работать на улицах Пскова

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Передвижные фельдшерские пункты будут работать на улицах Пскова для того, чтобы горожане смогли проверить свое здоровье. Об этом сообщили в псковской городской поликлинике № 3.

В апреле 2018 года жители Пскова смогут проверить свое здоровье на улицах города. Специальные мобильные фельдшерско-акушерские пункты будут размещены у некоторых крупных магазинов города, сообщает Псковское агентство информации.

Исследования обратившимся будет назначено в зависимости от года рождения. Для пациентов проведут анкетирование, измерят давление, сделают ЭКГ, измерят внутриглазное давление, а также измерят рост, вес и вычислят индекс массы тела.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что передвижные флюорографические установки будут работать на улицах Красноярска в марте. Акция проводится для того, чтобы как можно больше жителей смогли проверить свои легкие.

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