В Иркутской области серьезно уменьшилась заболеваемость туберкулезом

Медики в Иркутской области отмечают сокращение заболеваемости туберкулезом в регионе на 10%. При этом уровень заболеваемости остается выше среднего по России.

По данным управления организации медицинской помощи, на 100 тыс. человек приходилось в среднем 96,5 случаев болезни в 2017 году. Для сравнения, в 2016 году показатель составил 108,3 на 100 тыс. человек. Врачи уточняют, что всеми видами осмотров охвачено более 80% населения. Флюорографию делают 94,7% детей и 77% подростков, сообщает ИА IrkutskMedia.

За последние два года в Иркутской области на медицинскую технику туберкулезная служба получила 37 млн рублей, еще около 130 млн рублей потрачено на капитальные и текущие ремонты в филиалах областной туберкулезной больницы.

Согласно статистике, каждый четвертый-пятый заболевший в Иркутской области имеет туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью.