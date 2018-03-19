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Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Заболеваемость туберкулезом в России за 10 лет снизилась в полтора раза, свидетельствуют данные Минздрава и Роспотребнадзора. В Минздраве отметили, что это «происходит на фоне повышения охвата населения профилактическими осмотрами».

«Выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи больным туберкулезом: амбулаторное звено, специализированные медорганизации и в особо сложных случаях — профильные федеральные научно-исследовательские институты», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что за последние три года новых зараженных туберкулезом стало на 20% меньше. Уровень заболеваемости снизился с 57,39 случая на 100 тыс. населения в 2015 году до 45,47 — в 2017-м.

Подробнее — в материале «Известий»: 

Россияне стали заражаться туберкулезом в полтора раза реже

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