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Передвижные флюорографические установки будут работать в Красноярске

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Передвижные флюорографические установки будут работать на улицах Красноярска в марте. Акция проводится для того, чтобы как можно больше жителей смогли проверить свои легкие.

С 19 по 23 марта на улицах Красноярска будут работать несколько передвижных флюорографических установок. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщает Сибирское агентство новостей.

Проводить необходимую процедуру будут специалисты из противотуберкулезного диспансера края. В этом году установки в первый раз появятся в Свердловском районе города. Жители этого района смогут проверить свои легкие 19 и 20 марта на улице Ключевская.

Пройти диагностику смогут все желающие.

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