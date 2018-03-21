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Единственный центр паллиативной помощи для детей открылся за Уралом

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Первая очередь единственного в Сибири и на Дальнем Востоке центра паллиативной помощи для детей открылась в поселке Подгородка Омского района Омской области.

Сегодня, 21 марта, состоялась торжественная церемония открытия первого за Уралом центра паллиативной помощи «Дом радужного детства» для неизлечимо больных детей. Проект осуществляется благотворительным центром «Радуга» по европейскому формату, сообщает ИА «Город55».

По словам председателя правления центра Валерия Евстигнеева, центр был построен на пожертвования неравнодушных граждан. Так, с сентября 2016 по 1 марта 2018 года было собрано более 48 млн рублей. Пожертвования шли не только из России, но и от жителей многих стран мира, например из Великобритании и Канады.

Пока завершено строительство только первой очереди, чтобы достроить объект полностью, нужно еще порядка 100 млн рублей.

На открытии центра присутствовали много высокопоставленных гостей из правительства области, и не только. Одним из присутствовавших оказался соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский, который рассказал о том, что задача его организации — поддерживать подобные фонды и помогать им развиваться. С «Радугой» фонд Алешковского сотрудничает с 2015 года.

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