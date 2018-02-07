Первый кабинет паллиативной помощи появился в Рязани

Первый кабинет паллиативной помощи открылся в поликлинике при Областной клинической больнице в Рязани. Решение об открытии кабинета было принято по инициативе министерства здравоохранения.

Сегодня, 7 февраля, в поликлинике при Областной клинической больнице открыл свои двери кабинет паллиативной помощи. Стационар имеет возможность разместить у себя до 25 человек единовременно, сообщает РИА «7 новостей».

В среднем кабинет рассчитывает осуществлять прием 20–25 пациентов в день. Направлена медицинская помощь будет на неизлечимо больных пациентов. Большинство из них имеют онкологические заболевания.

Медицинский персонал учреждения призван обеспечить необходимый уход за пациентами, обучить их самостоятельному использованию необходимых медицинских средств. Персонал будет делать пациентам перевязки и осуществлять обезболивающие процедуры. Помимо необходимой паллиативной помощи, в стационаре будет осуществляться психологическая поддержка родственников пациентов.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра здравоохранения региона Сергея Спивака, теперь планируется организовать сеть таких кабинетов по всей Рязанской области. В области с 2012 года существуют отделения паллиативной помощи. Первое появилось в Рыбновской Центральной районной больнице.