Отделение паллиативной помощи появилось в Новосибирской области

Отделение паллиативной помощи появилось на базе ГБУЗ НСО «Линевская районная больница» в Искитимском районе Новосибирской области, сообщает пресс-лужба правительства области.

При Линевской районной больнице открылось отделение паллиативной помощи. Стационар имеет возможность разместить у себя до 20 человек единовременно, сообщает VN.ru.

По словам врио заместителя губернатора области Сергея Нелюбова, при строительстве отделения учли месторасположение будущего объекта. Учреждение сможет принимать пациентов не только из Искитимского района, но и из Черепановского, Сузунского, Маслянинского районов и Бердска.

В общей сложности на проведение всех работ для возможности открыть отделение паллиативной помощи было потрачено порядка 14 млн рублей. Открыть учреждения при столь малом финансовом вложении удалось благодаря возможностям Линевской больницы.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что 7 февраля открылся первый кабинет паллиативной помощи в Рязани, который может разместить единовременно до 25 пациентов.