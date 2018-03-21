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Фургоны с мандаринами и помидорами задержаны в Астраханской области

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В пункте пропуска «Караузек» в Астраханской области задержан фургон, перевозивший 4 т пакистанских мандаринов. Груз стоимостью около 200 тыс. рублей следовал из Казахстана в Дагестан. Однако из-за отсутствия документов не удалось точно идентифицировать товар, а также подтвердить его качество и безопасность.

Еще один водитель вез в Астрахань почти 2,5 т помидоров из Ирана. Мужчина не смог предоставить при проверке таможенные сопроводительные документы, передает «Астрахань 24».

Более 10 тыс. т санкционной продукции задержано на таможне в 2017 году. Это в 1,7 раза больше, чем в 2016-м. Такие данные «Известиям» предоставили в Россельхознадзоре. Эксперты отмечают, что контрабандисты придумывают всё новые способы перемещения «запрещенки» через границу. Они не только используют поддельные документы. Часто такую продукцию ввозят якобы для того, чтобы транзитом переправить через Россию. В итоге до третьих стран ее так и не довозят. 

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