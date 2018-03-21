Прокуратура начнет проверку после отравления людей в Волоколамске

Прокуратура Московской области проведет проверку по фактам отравлений жителей подмосковного Волоколамска. Об этом в среду, 21 марта, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Сообщается, что «ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства».

Ранее подмосковный Роспотребнадзор заявил о том, что анализ воздуха Волоколамска не выявил превышения содержания загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, с 9 марта.

В среду, 21 марта, 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Пока не установлена причина недомогания школьников.