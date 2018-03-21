Превышения содержания сероводорода в Волоколамске не выявлено

Мониторинг атмосферного воздуха Волоколамска не показал превышений содержания загрязняющих веществ. Об этом в среду, 21 марта, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

По данным ведомства, превышений загрязняющих веществ, в том числе сероводорода, в Волоколамске не выявлено с 9 марта. Сообщается, что всего с 23 февраля по 21 марта Роспотребнадзор провел 645 исследований воздуха на территории города.

При этом ведомство советуют гражданам, обладающим повышенной чувствительностью к загрязнению атмосферного воздуха, избегать длительного нахождения на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что в Волоколамске 50 учеников из разных школ обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Пятеро из них были госпитализированы. В подмосковном Минздраве не стали связывать плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово».