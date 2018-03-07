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СМИ узнали о планах властей Волоколамска объявить режим ЧС

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Администрацией Волоколамского района Московской области собирается в ближайшее время ввести в районном центре режим ЧС из-за проблем с мусорным полигоном «Ядрово». Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и областном правительстве.

По их словам, такие меры могут принять из-за повышенной концентрации в воздухе сероводорода и хлора. 6 марта министр экологии Подмосковья Александр Коган сообщил в ходе встречи с жителями города, что неприятный запах мог распространиться из-за выбросы свалочного газа на полигоне. В пресс-службе министерства отметили, что к выбросам могла привести «недостаточная пересыпка полигона и работа тяжелой техники, нарушившей защитный слой полигона».

При этом представитель правительства Московской области опроверг информацию о планах ввести чрезвычайную ситуацию в Волоколамске.

После жалобы жителей Балашихи в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным на неприятный запах с мусорного полигона «Кучино» объект был закрыт. По словам  главы муниципалитета Балашихи Сергея Юрова, рекультивация полигона начнется в марте 2018 года.

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