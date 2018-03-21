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В Волоколамске 50 детей обратились к врачам из-за плохого самочувствия

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В Волоколамске 50 учеников из разных школ обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Пятеро из них были госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Госпитализированы один мальчик с повышенным давлением и четыре ребенка по настоянию родителей для обследований», — цитирует ТАСС сообщение Минздрава Подмосковья. 

В ведомстве отметили, что специалисты не связывают обращения с возможным выбросом сероводорода на местной мусорной свалке «Ядрово». О точной причине плохого самочувствия детей пока не сообщается. Ранее в экстренных службах агентству сообщили, что медики госпитализировали 23 учеников одной из школ с признаками отравления. Также сообщалось о сильном запахе сероводорода, который и связали с полигоном бытовых отходов «Ядрово». 

По другой версии, причиной отравления стало распыление газового баллончика. Пока данная информация также не нашла подтверждения.

Начальник Управления системой образования администрации Волоколамского муниципального района Дмитрий Полежаев опроверг данную информацию. Он утверждает, что ни один ребенок не был госпитализирован.

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