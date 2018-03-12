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Песков: Путин в курсе ситуации со свалкой под Волоколамском

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Президент России Владимир Путин проинформирован о проблемах относительно свалок в Московской области, в том числе и о ситуации под Волоколамском. В настоящее время ведется работа по их ликвидации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае руководство упомянутых субъектов — Москвы и Московской области — в регулярном режиме работают над тем, чтобы «расшить» эту сложнейшую проблему. «Какого-то сиюминутного эффекта здесь, безусловно, быть не может», — сказал представитель Кремля.

Как сообщал портал iz.ru, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру экологии и природопользования Подмосковья Александру Когану и зампредседателя регионального правительства Михаилу Кузнецову посетить Волоколамский район и проработать дорожную карту для исключения экологической катастрофы на мусорном полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе. Как отметили в министерстве экологии и природопользования Московской области, причинами выброса свалочного газа на полигоне могли стать недостаточная пересыпка полигона и нарушение защитного слоя при работе тяжелой техники.

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