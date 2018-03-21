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Школы работают в обычном режиме после выброса газа на свалке «Ядрово»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Образовательные учреждения Волоколамского района Московской области продолжат работать в штатном режиме после выброса свалочного газа на мусорном полигоне «Ядрово», сообщили 21 марта в пресс-службе администрации муниципалитета. 

«Управление системой образования Волоколамского района оставляет за родителями детей право решать, посещать ли школу или детский сад, пропуски занятий отмечаться не будут», — цитирует сообщение властей ТАСС.

Уточняется, что выброс произошел в ночь с 20 на 21 марта. По данным администрации, его источник найден и ликвидирован.

Ситуацию на полигоне уже прокомментировали в правительстве региона.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев держит ситуацию с полигонами ТБО на личном контроле и информирует администрацию президента и правительство РФ», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Ранее 21 марта сообщалось, что в Волоколамске 50 учеников из разных школ обратились к врачам с жалобами на плохое самочувствие, пятеро из них были госпитализированы.

В Минздраве Подмосковья отметили, что специалисты не связывают обращения с возможным выбросом сероводорода на местной свалке. О точной причине плохого самочувствия детей пока не сообщается.

По одной из версий, причиной отравления могло стать распыление газового баллончика. Пока данная информация не нашла своего подтверждения.

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