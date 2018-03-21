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Песков назвал спекуляциями слухи об отставке Лаврова

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Слухи о якобы готовящейся отставке главы российского МИДа Сергея Лаврова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сказал журналистам, что не стоит «обращать внимания на спекуляции», передает «РИА Новости».

«Давайте поздравим министра с днем рождения, — призвал Песков. — И не будем обращать внимания на спекуляции».

Ранее ряд СМИ растиражировали слухи о готовящейся отставке Сергея Лаврова с поста министра иностранных дел.

Свой 68-й день рождения российский министр встретил в Токио. Глава МИД Японии Таро Коно поздравил Сергея Лаврова и преподнес ему именинный торт в виде футбольного мяча.

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