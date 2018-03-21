Глава МИД Японии преподнес Лаврову именинный торт в виде мяча
Глава МИД Японии Таро Коно поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения и преподнес ему именинный торт в виде футбольного мяча. Об этом в среду, 21 марта, сообщается в Twitter российского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что Сергей Лавров, который празднует в среду, 21 марта, 68-летие, подарил Таро Коно официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года.
Ранее Лавров перед началом переговоров со своим японским коллегой пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Коно отметил, что глава МИД РФ «привез в Токио снег».
«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил Лавров.