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Глава МИД Японии преподнес Лаврову именинный торт в виде мяча

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Фото: REUTERS/Nicolas Datiche
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Глава МИД Японии Таро Коно поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения и преподнес ему именинный торт в виде футбольного мяча. Об этом в среду, 21 марта, сообщается в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Сообщается, что Сергей Лавров, который празднует в среду, 21 марта, 68-летие, подарил Таро Коно официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее Лавров перед началом переговоров со своим японским коллегой пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Коно отметил, что глава МИД РФ «привез в Токио снег».

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил Лавров.

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