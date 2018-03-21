Глава МИД Японии преподнес Лаврову именинный торт в виде мяча

Глава МИД Японии Таро Коно поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с днем рождения и преподнес ему именинный торт в виде футбольного мяча. Об этом в среду, 21 марта, сообщается в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

🇷🇺🇯🇵Визит в Токио проходит в День рождения Сергея Лаврова. Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч @fifaworldcup_ru pic.twitter.com/KnU0jPufzG — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) March 21, 2018

Сообщается, что Сергей Лавров, который празднует в среду, 21 марта, 68-летие, подарил Таро Коно официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее Лавров перед началом переговоров со своим японским коллегой пошутил о «российском вмешательстве» в японский климат. Коно отметил, что глава МИД РФ «привез в Токио снег».

«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил Лавров.