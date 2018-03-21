Грузовой поезд насмерть сбил пешехода в наушниках на Сахалине

24-летний мужчина погиб в результате наезда грузового поезда на Сахалине, следователи начали проверку по факту трагедии.

Пешеход переходил железнодорожные пути на станции в Поронайске. По данным очевидцев, мужчина был в наушниках, поэтому мог не слышать предупреждающих сигналов машиниста грузового поезда. Сотрудник железной дороги применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте, сообщает ИА SakhalinMedia.

Как сообщал ранее портал iz.ru, на Кубани поезд сбил женщину на глазах ее ребенка. Семья перебегала пути возле станции Староминская, машинист поезда Москва–Анапа применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, в результате наезда жительница Коми скончалась на месте, мужчина и ребенок не пострадали. В Хабаровске на железной дороге погиб несовершеннолетний. Он также не отреагировал на звуковые сигналы машиниста.