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Два человека погибли после схода с рельсов вагона поезда под Самарой

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Два человека погибли в результате схода с рельсов двух пустых вагонов грузового поезда в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Авария произошла во вторник, 20 марта около 14:00 на территории вагонного ремонтного депо Сызрань Куйбышевской железной дороги. Известно, что сошедшие с рельсов вагоны отгонялись после ремонта. В результате сода вагонов с рельсов два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте. Как сообщает телеканал «360», по предварительной информации, оба погибших были сотрудниками железной дороги.

На месте ЧП работает следственная группа СКР И УТ МВД РФ по Приволжскому федеральному округу. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Пермью в минувшую субботу. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.

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