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Поезд насмерть сбил женщину на глазах ее ребенка на Кубани

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В Краснодарском крае женщина погибла в результате наезда поезда, вместе с семьей она перебегала пути в неположенном месте.

Инцидент произошел рядом с железнодорожной станцией «Староминская». Женщина, мужчина и ребенок пытались перебежать железнодорожные пути, чтобы успеть на свой поезд. Машинист приближавшегося пассажирского состава Москва–Анапа применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но избежать наезда на женщину не удалось, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В результате происшествия женщина скончалась на месте, мужчина и ребенок не пострадали. Установлено, что погибшая являлась жительницей Республики Коми, в ночь гибели она с семьей должна была уехать в Печору.

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