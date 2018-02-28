Школьник погиб при наезде поезда в Курганской области

11-летний мальчик погиб, попав под поезд в Курганской области по пути из школы, возбуждено уголовное дело.

Несчастный случай произошел в селе Мишкино. Мальчик перебегал пути по пешеходному настилу перед близко идущим товарным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, пишет ИА «Ура.ру».

Мальчик с серьезными травмами был доставлен в больницу, он скончался спустя некоторое время. В обстоятельствах трагедии разбирается Уральское следственное управление на транспорте. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».