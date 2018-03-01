Грузовой поезд насмерть сбил несовершеннолетнего в Хабаровске

В Хабаровске следователи ведут проверку по факту смерти подростка на железной дороге, несовершеннолетнего сбил грузовой поезд.

Трагедия произошла в дневное время в районе железнодорожной станции Верино. Машинист грузового поезда заметил на путях человека и начал подавать звуковые сигналы. Одновременно сотрудник начал экстренное торможение состава, пишет ИА AmurMedia. Однако избежать наезда не удалось.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте, в результате наезда погиб подросток. Он скончался на месте происшествия.

Следователи проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства инцидента.