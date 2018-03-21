Медведев заявил о необходимости «настройки» налоговой системы РФ

Налоговая система России нуждается в «определенной настройке», заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая совещание по экономическим вопросам.

«Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе те, которые вытекают из послания президента. Налоговой системе действительно нужна определенная настройка», — сказал председатель правительства.

Медведев пояснил, что «всякая налоговая система выполняет взаимосвязанные задачи: она, с одной стороны, пополняет бюджет, с другой стороны — она должна стимулировать и структурные сдвиги.

«И вот баланс этих двух подходов — самая сложная задача, с которой, наверное, приходится в этой сфере работать правительству РФ», — подчеркнул он.

Среди задач премьер обозначил, в частности, принятие решения по завершению налогового маневра в нефтяной отрасли, передает «РИА Новости».

Медведев добавил, что правительству предстоит также «навести порядок в системе различных льгот и изъятий, которые вводились федеральными решениями, но в отношении региональных местных налогов».

«Мы договаривались в целом использовать механизм двух ключей, чтобы регионы могли в большей степени влиять на собственную налоговую базу», — отметил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия. По его словам, налоговая система должна обеспечить пополнение бюджетов всех уровней и при этом стимулировать экономический рост.