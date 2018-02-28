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Кабмин намерен освободить от налогов выплаты семьям с детьми

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, который освобождает от налогов ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка.

«Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка», — сказано в записке к распоряжению премьера.

Напомним, 1 января 2018 года в РФ началась выплата семьям пособий в связи с рождением первого ребенка. В 2018 году средний размер такой выплаты составит 10,5 тыс. рублей, к 2020 году ее планируется увеличить до 11,1 тыс. рублей.

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