Пособия и пенсии увеличили 2,2 млн жителей Москвы

Повышение пособий и пенсий коснулось 2,2 млн москвичей. Об этом во вторник сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«В целях улучшения материального положения граждан старшего поколения, ветеранов с 1 января 2018 года на 20%, на 3 тыс. рублей, повышен городской социальный стандарт минимальных доходов для неработающих пенсионеров, который составляет 17,5 тыс. рублей», — цитирует Петросяна агентство городских новостей «Москва».

Ежемесячные выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны увеличены в два раза. Размер жилищных выплат региональным льготным категориям граждан, ветеранам труда и труженикам тыла также повышен в два раза.

Также в два раза выросли выплаты матерям погибших героев, героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, Героям РФ и юбилярам супружеской жизни.

По словам Петросяна, из бюджета города на увеличение социальных выплат в текущем году было выделено порядка 50 млрд рублей. Ими охвачено 2,2 млн москвичей.

Бюджетные расходы на реализацию программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» были увеличены в текущем году на 13% с прошлого года — с 381,6 млрд рублей до 430,8 млрд рублей, сообщается в материалах к заседанию президиума столичного правительства.